Maltempo in Lombardia: il Comasco sfiorato dal tornado

Tripla allerta meteo ieri 22 settembre nel Comasco ma alla fine i danni sono stati meno di quello che ci si aspettava. La pioggia è caduta in alcune zone abbondantissima ma la violenta linea temporalesca ha preso vita maggiormente tra Milanese e Brianza per poi risalire verso Lecchese, successivamente anche Bergamasco e Valtellina. Una tromba d'aria, come riportano i colleghi di MilanoToday, si è abbattuta in serata di venerdì 22 settembre nel Nordmilano, in particolare nella zona tra Rho e Pregnana. La perturbazione ha colpito intorno alle 17, dirigendosi poi verso il lago di Como e la Svizzera dove però avrebbe toccato maggiormente la zona del Lecchese. Al momento quindi i danni di questa ondata di maltempo sembrano decisamente ridotti rispetto a quelli di 3 giorni fa quando a Blevio il terreno è franato. Dal comando provinciale dei vigili del fuoco ieri sera hanno fatto sapere che a causa della forte perturbazione che ha interessato il territorio lombardo hanno registrato una cinquantina di richieste di soccorso per allagamenti, tagli pianta e rimozione parti pericolanti.

I comuni maggiormente colpiti sono stati Pregnana Milanese, Rho, Seregno, Desio, Carate Brianza.

I vigili del fuoco dei comandi di: Milano, Como, Monza - Brianza e Lecco, stanno intervenendo con diverse squadre.

Tra Brianza (anche Comasca) e Lecchese i rain rate orari hanno toccato punte di 200-300mm/ora, valori impressionanti. Inevitabili criticità, allagamenti e alberi sradicati dalla forza del vento, oltre che locali smottamenti e frane tra Lario e Valtellina.