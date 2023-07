Disastro a Dongo: frana la strada dopo il temporale e diventa un fiume di fango

Il maltempo non da tregua al Comasco. Dopo i temporali molto forti degli scorsi giorni anche oggi è stata emessa un'allerta meteo della Protezione civile che coinvolge maggiormente l'alto lago e la Brianza comasca. Puntuale come da previsioni oggi pomeriggio 6 luglio a Dongo c'è stato un temporale violento che ha ridotto alcune strade come fiumi di fango, acqua e sassi. Sul posto sono impegnate per la messa in sicurezza dei residenti 5 squadre dei vigili del fuoco che si stanno occupando anche di arginare la frana in via Antica Regina.