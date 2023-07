Ancora allerta meteo per temporali forti nel Comasco, ma solo in alcune zone. Ecco dove

La protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo per forti temporali per oggi 6 luglio a partire dalle 13 e fino a mezzanotte ma non riguarda tutta la provincia ma solo alcune zone, ovvero quelle in pianura come il canturino a la Brianza comasca e l'Alto Lago (Dongo). Le stesse zone che anche negli scorsi giorni hanno subito i danni maggiori a causa del maltempo e dove in alcuni paesi si sono creati veri e propri fiumi di grandine e pioggia.

Possibili temporali anche a Como lago intorno alle 22.

Il comunicato della Protezione civile

"Per la giornata di oggi 06 luglio il contesto atmosferico sulla Lombardia risulta molto favorevole alla formazione di temporali, che nelle prossime ore tenderanno a concentrarsi sulla pianura centro-orientale e sui rilievi, in particolare quelli prealpini centro- orientali. I temporali localmente potranno risultare di forte intensita? e associati a forti raffiche di vento e con possibilita? di grandine di piccole-medie dimensioni. Dalla nottata e? atteso un generale miglioramento. Attesi venti in prevalenza deboli salvo le raffiche previste, localmente forti, in corrispondenza del passaggio dei temporali.

Per la giornata di domani 07/07 la progressiva rimonta di un promontorio anticiclonico favorira? un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Sulla pianura tempo in prevalenza soleggiato, sui rilievi debole instabilita? a ciclo diurno con associata la formazione di brevi rovesci di pioggia o temporali, di debole o al piu? di moderata intensita? nel corso del pomeriggio. I fenomeni, seppur in un contesto di probabilita? bassa, risulteranno piu? probabili sulle Prealpi e sull'Appennino Pavese".