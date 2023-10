La Iena che si finge un senzatetto e va da Don Giusto e poi da Rapinese: "Ha mai provato a dormire per strada?"

Dopo il clamore sollevato dalle dichiarazioni di Don Giusto, il parroco di Rebbio che invitava a rivolgersi a lui per occupare le case comunali vuote, le Iene Cizco e Giovanni Fortunato sono andate a verificare la situazione. Nel servizio andato in onda il 24 sera (qui il video completo) uno di loro si è finto un bisognoso in difficoltà e si è rivolto al Don andando in parrocchia ma, al contrario di quello che si aspettava, è stato "respinto" e invitato a presentarsi la mattina dopo alle 9 per fare il colloquio come tutti. Dopo una notte in strada, la Iena (sempre fingendosi un bisognoso) è tornata ma la risposta del Don è stata ancora negativa. Tolta la maschera del senzatetto, comincia la vera intervista dell'inviato delle Iene per capire come funziona il lavoro di inserimento dei minori nella parrocchia di Rebbio.

Don Giusto spiega di non aver mai aiutato nessuno a occupare case e che la sua era una provocazione. "A Como -ha detto- ci sono quattro grosse strutture chiuse che potrebbero dare accoglienza ad almeno duecento persone. Lo stesso vale per i circa 250 appartamenti comunali non a norma".

Per Don Giusto quella di tenere chiuse queste case è una scelta politica per evitare che la gente si lamenti e perdere voti. Gli inviati vanno anche a vedere le case popolari in via Spartaco.

Nel servizio andato in onda si vede anche come è gestita la parrocchia e vengono intervistati alcuni dei ragazzi che ce l'hanno fatta, trovando lavoro dopo aver seguito la scuola ed essere stati seguiti nel giusto modo.

L'ultima tappa dei due inviati delle Iene è dal sindaco Rapinese, dove il primo cittadino ribadisce l'impossibilità di utilizzare le case vuote indicate dal Don perché non sicure e perché necessitano di molti lavori per essere a norma e i tempi sono lunghi. "Ha mai provato a rifare un bagno?", dice Rapinese all'inviato che risponde secco: "E lei ha mai provato a dormire per strada?"