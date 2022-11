Domenica nera sulle montagne lariane: precipita per 100 metri dalla cima del Pizzo Alto. Morto 35enne

Una domenica nera sulle montagne del lago di Como. Prima il ritrovamento di Alessandro Regazzoni, che risultava scomparso da sabato 19 novembre ed è stato ritrovato privo di vita ieri, domenica 20 verso il Pizzo Cavregasco, a 2535 metri di altitudine, nel comune di Livo. Poi un altro giovane escursionista ha perso la vita nel Lecchese, sul Pizzo Alto ieri sera.

Il Soccorso alpino, Stazione di Valsassina-Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, come riportato dai colleghi di LeccoToday, ha ricevuto l'attivazione intorno alle 19.30. L'uomo era in compagnia di una ragazza e si erano diretti durante la giornata verso la cima per un'escursione. A un certo punto la ragazza era stanca e quindi ha deciso di fermarsi ad aspettarlo, mentre lui invece ha preferito arrivare fino in vetta. La donna è poi scesa verso valle, dove i due avevano parcheggiato l'auto. Dopo un po' però si è allarmata e ha chiesto aiuto.

Sono partite subito le squadre territoriali del Soccorso alpino, una quindicina i tecnici impegnati. I soccorritori sono arrivati in quota e hanno trovato gli occhiali dell'uomo; nel frattempo è arrivato l'elicottero di Sondrio di Areu-Agenzia regionale emergenza urgenza per effettuare un sorvolo con i visori notturni, che hanno permesso di individuare l'uomo, precipitato. Si trovava riverso a terra un centinaio di metri sotto la cima; il medico ha constatato il decesso. Sono quindi cominciate le operazioni di recupero; si è trattato di un intervento complesso, lungo un sentiero con neve e ghiaccio. L'uomo è stato trovato intorno a mezzanotte; le squadre sono rientrate all'alba.

Cacciatore deceduto in zona Faggi

Sempre nella giornata di domenica, in mattinata, la stazione di Valsassina-Valvarrone aveva effettuato un altro intervento per il recupero di un cacciatore di cinquant'anni deceduto a causa di un malore in zona Faggi, nel comune di Moggio. L'allarme è stato dato da un amico che era con lui. Un tecnico del Cnsas con la moto li ha subito raggiunti; vista la gravità, è arrivato sul posto anche l'elisoccorso di Como di Areu. Il medico ha constatato la morte dell'uomo, recuperato con la barella portantina da una decina di tecnici del Soccorso alpino e portato infine a Moggio.