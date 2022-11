Tragedia sulle montagne di Livo, escursionista morto: chi era Alessandro. Il ricordo commosso degli amici

Alessandro Regazzoni è il 33enne lecchese che ha perso la vita durante un'escursione in solitaria al Pizzo Cavregasco, a 2535 metri di altitudine, nel comune di Livo. Si erano perse le sue tracce da sabato 19 novembre ma il tragico ritrovamento è stato fatto ieri, 20 novembre con complesse operazioni di recupero a 2350 metri, in un canale.

Commossi e increduli gli amici sui social ricordano Alessandro con parole di affetto e stima. Amava la montagna. E lo si capisce anche solo osservando la sua pagina social dove sono tante le foto di cime innevate a testimoniare questa sua passione. Molti anche gli amici che scrivono per lui, in questo ultimo straziante saluto.

"Era il 26 marzo 2022...e ora non ci sei più. Ma un uomo non se ne andrà mai dal cuore di chi lo ricorda. Dicevi quel giorno, prima di raggiungere la cima del Piz d’Agnez: "Ho passato momenti difficili, a tutti capita ma “Quando sono in montagna, sento la gioia di vivere,la commozione nell’essere buono e il sollievo nel dimenticare le miserie terrene. Tutto questo perché sono vicino al cielo, e il panorama, lì, è sempre fantastico!” Le tue parole, per sempre nel mio cuore. Ciao Rega". Rega era il nome affettuoso con cui lo chiamavano i suoi amici che ancora non riescono a capacitarsi di questa tragedia. "Voglio ricordarti in questa foto buon viaggio Rega, ora scalerai la montagna più alta del paradiso".

Un giovane ben voluto e stimato che ha perso la vita troppo presto, sulla cima di quelle montagne che tanto amava.