Controlli dei carabinieri, ricercati e catturati due uomini destinatari di provvedimenti restrittivi

Si avvicinano le feste natalizie e i carabinieri di Cantù hanno intensificato i controlli sul territorio mettendo in campo giornalmente 100 militari con 30 pattuglie, che effettuano 120 posti di controllo nelle aree più sensibili, con lo scopo di prevenire i furti nei centri commerciali e nelle abitazioni e lo spaccio di droga e non solo. Uno dei compiti è anche quello di ricercare e catturare destinatari di provvedimenti restrittivi che, per un motivo o per l'altro, non rispettano i termini di Legge. In questo ambito a Cantù hanno arretstao un uomo di 40 anni che dovrà scontare la pena di sei mesi per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Il reato commesso nel canturino nel 2019.

A Fino Mornasco i carabinieri hanno arrestato un 58enne pregiudicato che dovrà scontare una pena di 8 anni per maltrattamenti in famiglia, eato commesso nei confronti della figlia nel 2016.

A Turate invece è stato denunciato in stato di libertà un ragazzo di 17 anni per evasione dai domiciliari. Il giovane era fuori casa durante un controllo da parte dei militari turatesi.

Nei prossimi giorni i controlli proseguiranno con la stessa intensità, con l’impiego di personale in divisa ed in borghese.