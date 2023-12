Blitz no vax all'ospedale di Cantù, imbrattati i muri e scritte contro i medici: "Assassini"

"Medici pro vax assassini e complici di un genocidio" e poi ancora "Vaccini infarti sui bambini". Blitz dei no vax a Cantù, sul muro dell'ospedale Sant'Antonio Abate in via Domea. Nella mattinata di oggi, martedì 5 dicembre, sono comparse le scritte con la vernice rossa.

A notare l'atto vandalico mascherato da protesta, sono stati alcuni passanti. Sul posto i carabinieri diCantù, che hanno aperto un'indagine. Come prima cosa verranno visionati i filmati delle telecamere di videosorveglianza per cercare di individuare il o i respnsabili di questo atto vandalico.