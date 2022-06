Confiscati definitivamente oltre 800mila euro all'imprenditore Maspero

Ammonta a 834.016 euro la somma confiscata in via definitiva dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Como nei confronti dell'imprenditore comasco Giovanni Maspero, noto per essere anche il proprietario del ristorante stellato "I Tigli in Theoria".

La confisca è stata effettuata in esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Como, in composizione monocratica, al termine del procedimento penale a carico dell’imprenditore condannato, in via definitiva, alla pena di un anno di reclusione per l’omesso versamento di IVA e di ritenute fiscali nell’anno 2012.

Attraverso l’analisi delle giacenze presenti sui conti correnti personali dell’imprenditore è stato possibile riscontrare la presenza di una importante liquidità, si è potuti così procedere con la confisca della somma dovuta all’Erario. Nei confronti della società amministrata da Maspero il Tribunale di Como ha emesso sentenza di fallimento lo scorso 17 maggio ed è la medesima società per la quale, nello scorso mese di aprile 2022, i militari lariani avevano già effettuato ulteriori sequestri di liquidità nonché l’arresto di altro amministratore subentrato nel frattempo nella gestione aziendale, per essere sospettato di avere commesso reati tributari e condotte distrattive nei confronti di società di capitali in regime di concordato.