Omicidio in piazza San Rocco a Como: ucciso don Roberto Malgesini

Allarme nella prima mattina del 15 settembre in piazza San Rocco a Como per la morte di un uomo di 51 anni. Soccorritori del 118, carabinieri e polizia sono accorsi sul posto intorno alle 7 ma per l'uomo non c'era nulla da fare. Il medico ha constatato il decesso. La polizia scientifica della questura è al lavoro per ricostruire l'accaduto. La vittima è il parroco don Roberto Malgesini, nato a Morbegno e molto attivo in città nel volontariato. Il sospetto è stato già fermato, si tratterebbe di uno straniero, insanguinato. Trovato anche un coltello. L'uomo si sarebbe costituito. Sul posto anche il vescovo Oscar Cantoni per l'estrema unzione. A capo delle indagini il pm Massimo Astori.

