Como, tre ragazzi picchiano gli addetti del Carrefour per rubare una lattina di Coca Cola

Sono stati sorpresi all'interno del Carrefour Express in piazza Matteottti a Como mentre rubavano una lattina di Coca Cola e si sono dati alla fuga, non prima di aver picchiato e malmenato due addetti del supermercato. È successo nel pomeriggio del 30 gennaio. Gli agenti della polizia di Stato sono prontamente intervenuti e dopo aver raccolto testimonianze e descrizione fisiche e sull'abbigliamento indossato dai tre ragazzi li hanno rintracciati in pochi minuti in una strada vicina al supermercato.

La lattina oggetto del furto è stata trovata addosso ad uno dei ragazzi, che sono stati accompagnati tutti in Questura.

Gli agenti delle volanti hanno ricostruito la vicenda nei particolari e gli autori del furto sono stati identificati: tre comaschi, due di 19 anni e un minorenne di 17 anni, domiciliati in Canton Ticino, a Castelmarte e a Erba, tutti incensurati.

La lattina è stata riconsegnata agli addetti del supermercato mentre i tre ragazzi sono stati indagati in stato di libertà per i reati di furto e lesioni personali.