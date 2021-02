Traffico in tilt, caos per l'ingresso a Como città: troppi visitatori

Complice la bella giornata, la zona gialla e forse anche San Valentino, la viabilità per entrare a Como è congestionata. In particolare ci segnalano Via Cecilio, dove ci sarebbe una lunghissima colonna di macchine, dovuta con ogni probabilità anche ad un rallentamento in autostrada in direzione Sud. I viglili ci hanno riferito che non si tratterebbe di nessun incidente particolare, semplicemente c'è tantissima gente in giro, diretta a Como.

Ci segnalano anche che in viale Varese si procede a passo d'uomo (la presenza di qualche cantiere non aiuta), e difficoltà in via Lucini e viale Cattaneo. Attenzione quindi a mettervi in macchina e ai "rientri" in serata.

(Autostrada bloccata direzione Sud)