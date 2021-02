Como, parcheggi vietati sotto le mura: è strage di multe

Le macchine parcheggiate abusivamente specie in prossimità del centro, in questa domenica di sole e di folla

Non è bastato il traffico di questa marrina, 14 febbraio, prima di pranzo che ha causato vere e proprie colonne di auto in ingresso a Como. A dare un forte segnale della massiccia presenza di gente, visitatori, vip e non, c'è anche la sempre complicata "situazione parcheggi". Oggi le auto sono parcheggiate ovunque: sotto le mura, dove è vietato, in viale Cattaneo e viale Battisti. La strage di multe è in arrivo.