È uscito dal coma il giovane tifoso del Como che ha avuto un malore al Sinigaglia

Un malore tra gli spalti durante la partita di ieri al Sinigaglia tra Como e Frosinone. Minuti di tensione e preoccupazione per il 23enne di Cantù che è stato rianimato sul posto e portato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna dove resta ancora in prognosi riservata ma è uscito dal coma e le sue condizioni sarebbero in miglioramento.

Era il 20esimo minuto del secondo tempo quando il giovane si è accasciato in terra e chi lo aveva visto crollare non ci ha pensato un momento a scavalcare la barriera e a entrare nel campo per chiedere aiuto. Così la partita è stata interrotta e il ragazzo è stato soccorso in primis dallo stesso personale sanitario presente al Sinigaglia come presidio di routine durante le partite. Ed è proprio con le manovre salva vita, cominciate a bordo campo e continuate sull'ambulanza che probabilmente è stata salvata la vita del 23enne.

Sempre allo statio di Como, pochi minuti prima un 43enne era caduto dagli spalti riportando un trauma facciale. La partita è ripresa dopo 20 minuti e c'è stata grande solidarietà da parte dei tifosi del Frosinone che anche dopo aver saputo che il giovane canturino era stato portato in ospedale in rianimazione hanno continuato a domandare di lui, fino a quando hanno saputo che è uscito dal coma.