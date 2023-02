Il drammatico pomeriggio al Sinigaglia: la nota ufficiale del Calcio Como 1907

Un sabato pomeriggio difficile allo Stadio Sinigaglia di Como ieri, 4 febbraio 2023. Durante la partita Como vs Frosinone sono state due le persone che hanno avuto bisogno di essere soccorse. Il più grave è un giovane di 23 anni che ha avuto un malore per cui è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Pochi minuti prima un altro tifoso cadendo aveva riportato un trauma facciale. Questi due eventi si sono verificati entrambi nell'arco di pochissimi minuti, tra le 17.41 e le 17.48, cosa che ha creato confusione. Ecco la nota ufficiale del Club che racconta cosa è successo davvero:

"In merito ai fatti accaduti oggi allo Stadio Sinigaglia durante la partita Como – Frosinone il Club precisa quanto segue.

L’equipe di soccorritori di Curva Como è stata chiamata ad intervenire in due casi distinti nel giro di breve tempo.

Un primo sostenitore è stato prontamente soccorso dalla squadra presente sul luogo a seguito di un trauma facciale.

Poco dopo un altro tifoso ha accusato un malore. Resasi subito evidente la gravità della situazione l’equipe di Curva è stata supportata da una seconda squadra giunta dalla tribuna, riuscendo a gestire efficientemente il successivo arresto cardiaco.

Sono state quindi attivate due ambulanze, una presente allo stadio e una arrivata da fuori.

La prima ambulanza, come da procedura operativa, solo dopo aver aspettato che le condizioni del tifoso colto da malore si stabilizzassero ha lasciato l’impianto per trasportarlo in ospedale.

A seguito di ciò la seconda ambulanza ha avuto accesso al settore e ha provveduto a trasportare in ospedale anche il tifoso colpito da trauma.

Como 1907 sottolinea come allo Stadio non ci siano stati problemi di accesso o deflusso per entrambe le ambulanze attraverso le uscite di sicurezza che erano presidiate come da piano operativo.

Il Club si augura che le condizioni possano migliorare nelle prossime ore e esprime la propria vicinanza ai tifosi, ai loro famigliari e a tutta la Curva".