Ubriaco sfonda la porta di casa della ex a calci: arrestato 42enne di Como

Non accettava la fine della sua relazione e non era la prima volta che il 42enne di Como aggrediva verbalmente o fisicamente la sua ex compagna. Questa volta, fortunatamente, la polizia di stato è intervenuta in tempo per evitare che la situazione si trasformasse in tragedia.

Ieri, 10 novembre, i poliziotti della squadra volante della Questura di Como sono intervenuti presso un’abitazione di Rebbio, dopo la chiamata giunta al 112, nella quale una donna in stato confusionale e spaventata chiedeva aiuto, dicendo che il suo ex compagno le stava sfondando la porta a calci.

Giunti a casa della donna gli agenti hanno potuto mettere fine alla furia dell’uomo, un comasco di 42 anni residente in zona Camerlata, che si presentava in uno stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol.

Una volta in Questura, dalle dichiarazioni della vittima è emerso un quadro molto più ampio dell’intera situazione; dopo una lunga relazione sentimentale conclusa dalla donna, sono iniziate violenze verbali e fisiche da parte del compagno, il quale ha anche danneggiato più volte

l’appartamento nel quale prima convivevano.

Gli agenti hanno arrestato l’uomo per evitare ulteriori pericoli e per la donna. È stato portato al Bassone.