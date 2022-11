Como, scappa di casa a 13 anni: i genitori denunciano la scomparsa dopo 4 giorni. Ritrovata

Una ragazzina di soli 13 anni, residente a Como, era uscita di casa il 3 novembre 2022 per andare a scuola, ma poi non è rientrata. Con dei messaggi aveva detto alla mamma e al papà che avrebbe passato qualche giorno da un'amica ma senza specificare chi fosse o dove si trovasse la sua casa. I genitori, subito preoccupati, hanno cercato prima di trovare la figlia in autonomia ma poi, dopo 4 giorni hanno sporto denuncia ufficiale, data anche la recidività della giovane che già in passato era scappata di casa. Soltanto nel tardo pomeriggio del 7 novembre 2022 non avendo ottenuto alcun risultato e nonostante avessero mantenuto con la ragazza alcuni contatti su whatsapp, i genitori si sono decisi a sporgere denuncia di allontanamento della propria figlia. Le immediate indagini dei poliziotti della squadra volante di Como, che hanno messo in atto specifici accertamenti acquisendo dettagli e testimonianze hanno permesso, soprattutto tramite la geolocalizzazione dello smartphone della ragazza, tempestivamente attivata, di individuarla in un preciso indirizzo di un comune del basso canturino in compagnia di un amico. La 13enne è stata trovata a casa di un amico in una località del basso canturino. Il ragazzo ha 14 anni.

Una volta accompagnata presso gli uffici della Questura di Como, veniva riaffidata ai genitori.