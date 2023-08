Vi diciamo quante ambulanze sono servite in un pomeriggio a Como per chi ha bevuto troppo

Ieri domenica 6 agosto avevamo sottolineato in un articolo come il problema dell'alcol o meglio dell'abuso di alcol stia diventando davvero serio a Como e provincia. Non riguarda più solamente bravate o sabati sera ma coinvolge tutte le fasce d'età e in ogni ora del giorno e della notte.

Anche oggi lunedì 7 agosto sono state molte le ambulanze impiegate a soccorrere chi ha bevuto troppo. In un pomeriggio ( la serata deve ancora cominciare) sono state 5 le chiamate per intossicazione etilica e 3 i ricoveri (due degli interventi sono ancora in corso, uno in via Giovio in centro a Como).

Il primo intervento per aiutare un uomo che aveva bevuto troppo è scattato a Como in via Varesina intorno alle 13. L'ambulanza della Croce Azzura lo ha trasportato al Valduce. Poco dopo a Appiano Gentile, intorno alle 14, una persona è stata portata in codice giallo da via 8 Marzo all'ospedale Sant'Anna. In viale Geno di nuovo a Como, alle 14.38 i soccorsi sono intervenuti per l'intossicazione etilica di una ragazza di 27 anni portata al Valduce. A Veniano un 55enne in via Giovanni Battista Pirelli è stato raggiunto dall'ambulanza sempre per aver bevuto troppo. Infine a Como in via Giovio (foto di copertina) un giovane (non è ancora stata resa nota l'età) sta ricevendo assistenza. Mentre scriviamo sono le 17.39: la serata e la notte devono ancora arrivare.