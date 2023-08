Como, bevono troppo alle 8 del mattino e finiscono in ospedale soccorsi dall'ambulanza

Due ambulanze questa mattina domenica 6 agosto impegnate a soccorrere chi ha bevuto troppo. Sembra proprio che l'abuso di alcol stia diventando un problema non da poco a Como e provincia come in tante altre città italiane. Normalmente (brutto a dirsi ma vero) questi episodi accadono di notte, quando in molti trascorrono il sabato sera fuori casa. I due casi di oggi invece sono accaduti tra le 8 e le 9 del mattino. Il primo intervento del 118 alle 8 del mattino a Como in via Badone dove un uomo di 50 anni è stato trasportato in codice giallo all'ospedale dall'ambulanza della Croce Azzurra. Alle 8.36 a Mariano Comense un uomo di 61 anni è stato portato all'ospedale di Cantù sempre per intossicazione etilica. Bisogna anche considerare che non si tratta di giovanissimi ma di persone adulte e anche questo aspetto dovrebbe far scaturire qualche riflessione.