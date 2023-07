Nubifragio, raffiche di vento a 100 km/h, grandine come palline da golf, Como allagata: le vostre immagini

La bufera è arrivata anche ieri sera come previsto dalla protezione civile con l'allerta arancione emessa nel pomeriggio e valida ancora questa mattina 13 luglio, fino a nuovo aggiornamento della sala operativa. I temporali e le forti grandinate ieri sera hanno cominciato a "colpire" il Comasco intorno alle 22. A Griante, Menaggio Lurate Caccivio Olgiate Comasco, Beregazzo e Luisago la grandine è caduta copiosa con chicchi grandi come palline da golf (in copertina la grandinata a Beregazzo con Figliaro).

Ancora bufera a Lambrugo e zone limitrofe con venti che hanno soffiato oltre i 90 km/h, nel video di Michele Catalano vediamo l'inizio della forte perturbazione.

Anche Como è stata assalita dal maltempo e le strade in molte zone, anche del centro storico, sono diventate dei fiumi. Nel video di Mauro vediamo due turiste colte alla sprovvista correre nella strada-fiume.

Il viadotto dei Lavatoi e il sottopasso di via Colombo sono stati chiusi per allagamento. Il sottopasso, grazie al lavoro della protezione civile, è stato poi riaperto intorno all'1.20 di notte. Da voi com'era la situazione? Mandateci le vostre foto e video.