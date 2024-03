Denunciati 4 ragazzi che si aggiravano nei parcheggi dei supermercati di Como

Si aggiravano nei parcheggi di vari supermercati a Como, con un atteggiamento che ha destato i sospetti degli agenti della volante che stavano controllando zone sensibili della città come le aree verdi, i centri commerciali e i supermercati della prima cintura.

Sempre loro 4 in parcheggi diversi. Una volta fermati sono stati identificati. Si tratta di tre 19ennni e un 29enne, tutti cittadini egiziani e residenti nel milanese e in regola sul territorio. Erano però privi dei documenti di soggiorno, motivo per cui sono stati denunciati per violazione del Testo Unico sull'Immigrazione.

Un quinto egiziano di 20 anni, anche lui regolare sul territorio e residente a San Giuliano Milanese (Milano) ma con precedenti di polizia per reati contro la persona, durante il controllo nel parcheggio del supermercato in via Cecilio, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina. Per questo è stato sanzionato e munito di foglio di via obbligatorio disposto dal Questore.