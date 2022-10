Como, investita da un monopattino fuori da scuola

Il tema dei monopattini, sollevato e spiegato dal sindaco Alessandro Rapinese anche su Rtl, sembra essere più attuale che mai. Ieri notte a Mariano Comense un ragazzo in una via poco illuminata (le indagini dei carabinieri di Cantù sono in corso) è stato investito sulla Novedratese e versa in gravissime condizioni all'ospedale di Circolo di Varese. Stamattina, 14 ottobre, invece, intorno alle 8.30 fuori dalle Canossiane a Como una giovane che stava entrando per seguire le lezioni è stata urtata da un monopattino. La polizia locale è arrivata sul posto e ha raccolto informazioni da vari testimoni. La persona alla guida del monopattino è scappata, lasciando il mezzo in terra. Rintracciato dai vigili il giovane alla guida dei mezzo ha solo 15 anni. La ragazza fortunatamente non ha riportato ferite gravi.