Fuga ad alta velocità sulla Regina: è caccia al motociclista che non si è fermato all'alt della polizia

E' caccia al motociclista che domenica 21 aprile 2024 ha eluso un posto di blocco della polizia stradale ad Argegno, fuggendo a tutta velocità in direzione di Como. Inutile la presenza dell'elicottero della polizia del gruppo volo di Malpensa: il centauro è riuscito a far perdere le sue tracce. Ha ignorato l'alt intimatogli dagli agenti e ha proseguito la sua corsa verso il capoluogo.

Il motociclista a una multa fino a 5mila euro e alla decurtazione fino a 10 punti sulla patente verrà denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Le autorità competenti, tra cui la polizia stradale di Como, hanno immediatamente avviato indagini approfondite per individuare il trasgressore. In collaborazione con i Comuni situati lungo la strada statale, sono in corso accertamenti mirati, supportati dalle informazioni acquisite tramite i lettori delle targhe e le immagini catturate dall'elicottero della polizia. L'obiettivo è risalire alla moto e al proprietario.