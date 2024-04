Ritrovato all'alba il giovane di 22 anni disperso sul Cornizzolo

Intervento all’alba per la stazione Triangolo Lariano del soccorso alpino: i tecnici sono stati attivati dalla centrale per una persona in difficoltà nella parte alta del Monte Cornizzolo, dove era in corso una fitta nevicata. La geolocalizzazione del ragazzo di 22 anni, ha permesso di restringere l’area interessata al sentiero chiamato Direttissima. Le squadre del Cnsas, insieme con i vigili del fuoco, hanno raggiunto la persona e l’hanno accompagnata a valle in sicurezza, fino a Suello, dove aveva lasciato l’auto. L’intervento si è concluso intorno alle 8:00.