Como, scoperto traffico della "droga dell'amore", grossi quantitativi in tre case in città

Tutto è iniziato da un controllo della volante della polizia di Stato che ha fermato un'auto. Dentro erano in tre, due italiani di Como e uno straniero. Durante il controllo è stata trovata una dose di 4 grammi di una sostanza stupefacente che, dopo le analisi della scientifica, è risultata essere MDPV, la cosiddetta "droga dell’amore". Le indagini sono state indirizzate per arrivare a chi fornisce questa droga: si trattava di tre comaschi. Le loro case in città sono state perquisite e sono stati sequestrati in totale quasi 250 grammi di MDPV, oltre che materiale per la pesatura e il confezionamento della droga. Il 7 marzo sono quindi due di loro stati arrestati, un comasco incensurato di 27 anni e uno di 43 anni, già agli arresti domiciliari: sono ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti. Denunciata a piede libero anche una terza persona, un 29enne di Como anche lui con precedenti di polizia per droga.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 27enne e il 43enne, su disposizioni del P.M. sono andati a processo ieri mattina. Entrambi hanno patteggiato la pena e il primo è stato rimesso in libertà, mentre il secondo è tornato agli arresti domiciliari.

Del terzetto del primo controllo sull'auto fermata, chi aveva la droga è stato sanzionato amministrativamente mentre lo straniero, un giovane rumeno, con precedenti, è stato munito di un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato.

Cosa è la così detta "droga dell'amore"

Il Mdpv, Metilenediossipirovalerone è una droga sintetica che agisce come inibitore della ricaptazione di noradrenalina e dopamina. Anche detta "droga dell'amore" o "afrodisiaca" perché rientra nelle chemsex, droghe assunte durante i rapporti sessuali, ma con effetti devastanti come la cocaina.