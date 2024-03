Un'aggressione, auto ribaltate e contro ostacoli: il venerdì sera a Como e provincia

Con l'arrivo del fine settimana si intensificano anche le attività dei soccorritori e delle forze dell'ordine durante la serata e la nottata. Ecco gli eventi principali del venerdì sera e della notte tra l'8 e il 9 marzo.

Alle 19.30 intervento della Croce Azzurra per una persona di 50 anni che aveva bevuto troppo: l'ambulanza e i soccorritori sono arrivati a Como in via Virginio Bertinelli in codice giallo (media gravità). Dopo le cure sul posto non è stato necessario il ricovero. Alle 23.43 sempre a Como in via Parrocchiale una ragazza di 22 anni è stata aggredita. Sul posto la volante della polizia di Stato e l'ambulanza della Croce Rossa. La giovane è stata portata all'ospedale Sant'Anna in codice giallo. Non si conoscono ancora le dinamiche di quanto avvenuto. Alle 3.30 incidente tra due auto in via Pasquale Paoli a Como. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e la Croce Rossa. Portata al Sant'Anna una donna di 27 anni. Non sarebbe grave. Tra le 5 e le 6 del mattino altri tre incidenti. Alle 4.50 un'auto si è ribaltata a Vertemate con Minoprio sulla Statale dei Giovi. Quattro i giovani coinvolti: sono tre ragazzi di 21,22 e 27 anni e una ragazza di 20. Sul posto l'ambulanza, i carabinieri di Cantù e vigili del fuoco. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Alle 5.14 all'uscita della A9 verso la A59 un'auto è andata a sbattere contro un ostacolo. Un 26enne è stato portato al Sant'Anna. Infine alle 5.50 un'auto a Olgiate Comasco è finita contro un ostacolo. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco e l'ambulanza ma non è stato necessario il ricovero dell'uomo di 50 anni che era alla guida del mezzo.