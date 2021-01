Como centro, anziano truffato con la scusa del covid

Un anziano di 86 anni è stato vittima di un'odiosa truffa in centro città nella mattinata del 27 gennaio 2021. L'uomo era da poco uscito da una banca del centro storico dove si era recato per effettuare un pagamento. Lungo via Bertinelli, a poche decine di metri dal Municipio, una giovane donna ha richiamato la sua attenzione. "Le sono caduti 10 euro", ha detto la donna. A questo punto del racconto gli occhi dell'anziano diventano lucidi per le lacrime. Un misto di rabbia e paura nel rivivere quel momento prende il sopravvento sulla sua emotività: "Ho ringraziato la signora e le ho chiesto se poteva raccoglierle e darmele, ma lei ha detto che a causa del covid sarebbe stato meglio se me le avesse infilate lei direttamente nel portafogli. Io ingenuamente le ho dato retta e ho aperto il portafogli per permetterle di inserire la banconota". E' a questo punto che è entrato in azione il complice della donna, anche lui ben vestito e dall'area per nulla sospetta: "L'uomo che sembrava passare di lì per caso ha infilato la mano nel portafogli e ha preso con forza tutti i soldi che avevo, circa 70 o 80 euro. Ho cercato di colpirlo con il mio bastone ma è scappato via".



Il pensionato ha subito detto di volere chiamare le forze dell'ordine e ha chiesto alla donna di restare ferma in modo da testimoniare. E' solo in questo momento che l'anziano si è reso conto che la donna e l'uomo erano complici. La donna, infatti, si è incamminata facendo subito perdere anche lei le sue tracce.