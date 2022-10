Compra cocaina vicino a un asilo, colto sul fatto cerca di scappare

Ancora un episodio legato alla droga nella zona che vede incontrarsi le province di Monza e Como. Solo stamattina scrivevamo di un inseguimento partito dalla Brianza e terminato a Inverigo che ha portato alla denuncia di un 45enne, di professione autista di autobus.

Sempre ieri pomeriggio, 12 ottobre intorno alle 15:20, nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio, i carabinieri della stazione di Giussano passando in via Giuseppe Aliprandi, vicino alla scuola dell’infanzia, sono stati insospettiti da un uomo che è entrato in una corte abitativa, area già nota all’Arma per la presenza di spacciatori e pregiudicati.

I militari, dopo essersi appostati e aver atteso l’uscita dell’uomo, gli hanno intimato l’alt. Questi, sorpreso dalla presenza dei carabinieri, ha tentato di fuggire a piedi ma è stato raggiunto e, dopo una brave colluttazione durante la quale ha tentato di liberarsi della dose di cocaina appena acquistata, è stato bloccato.

L’uomo, un 44enne calabrese incensurato, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e, in relazione alle dichiarazioni rese, anche per favoreggiamento aggravato. Inoltre è stato segnalato all’autorità amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti. Lo stesso durante la colluttazione ha riportato escoriazioni alle ginocchia giudicate guaribili in cinque giorni.