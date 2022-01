Chiusi a Cirimido e Cadorago due bar dove si riuniva la 'ndrangheta

Chiusi i due bar della Bass Comasca dove erano soliti riunirsi gli ndranghetisti per stringere accordi e giurare fedeltà. La questura di Como ha reso noto con una nota stampa del 28 gennaio 2022 i provvedimenti di chiusura firmati dal questore Giuseppe De Angelis a seguito delle indagini scattate con la grande operazione "Cavalli di razza" condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano insieme ai carabinieri, guardia di finanza e polizia di Stato della provincia di Como nello scorso mese di novembre. "Grazie a minuziose indagini - spiegano dalla questura lariana - nonché’ utilizzando i risultati dei molteplici controlli effettuati negli ultimi due anni da parte delle tre forze di polizia, il questore della provincia di como ha applicato un provvedimento di revoca della licenza nei confronti del bar “Liam Café” di Cirimido e di sospensione della licenza per novanta giorni del bar “One Shot” di Cadorago".

I provvedimenti sono stati emessi sulla base della norma di pubblica sicurezza che concede al questore il potere di sospendere o revocare le licenze (ora sostituite dalle Segnalazioni certificate di inizio attivita, cioèle Scia), di quei locali dove siano avvenuti disordini o che siano abituali ritrovi di persone pregiudicate o pericolose.

"Per la prima volta nella provincia di Como e grazie alla collaborazione tra Dda, polizia, carabinieri e guardia di finanza, il questore - si legge nella nota stampa della questura - ha cosi’ avuto modo di intervenire direttamente colpendo gli interessi economici del sodalizio criminale smantellandone punti di riferimento sul territorio. infatti, da quanto emerso dalle attività che hanno portato all’adozione del provvedimento, nei predetti locali, venivano organizzati incontri e cene per suggellare accordi e patti d’affari, in un complesso rituale 'ndranghetista che simboleggia l’aspetto vincolante degli accordi criminali".