Cartelli pericolanti sul valico doganale della A9: chiusa una corsia

I vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio sono intervenuti stamattina intorno ale 9.30 a Como tra via Brogeda e il valico doganale della A9 per rimuovere la cartellonistica stradale pericolante.

Una corsia per l'accesso al valico commerciale dell'autostrada A9 è stata temporaneamente chiusa. Alle 11.20 è stata ripristinata la viabilità anche sull'arteria cittadina.