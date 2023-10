Maxi incendio nella lavanderia industriale a Faloppio: in azione 30 unità dei vigili del fuoco

Un incendio di grandi dimensioni si è sviluppato nella notte tra il 24 e il 25 ottobre intorno alle 3.00 a Fallopio. A prendere fuoco una lavanderia industraiale all'interno di un capannone. Sono intervenute per lo spegnimento delle fiamme otto squadre dei vigili del fuoco del comando di Como e distaccamenti di Cantù, Appiano Gentile e Lomazzo per un totale di trenta unità.

Il massiccio intervento ha consentito di limitare i danni a circa 400 metri quadrati senza che l'incendio si espandesse ulteriormente. Non si registrano feriti. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'evento.