Cantù, spari in piazza a Capodanno: denunciati due ragazzini di 14 anni

Durante i festeggiamenti di Capodanno sparavano in aria con la pistola in piazza Garibaldi a Cantù, davanti al sagrato della Basilica di San Paolo, creando panico e paura.

La scena è stata ripresa in un video che ha fatto il giro dei social e le indagini condotte dai carabinieri di Cantù hanno portato alla denuncia in stato di libertà di due studenti incensurati di 14 anni. Nel video si vedeva un ragazzo con felpa e cappuccio grigi impugnare e alzare la pistola al cielo e sparare. Con lui altri giovani e in un secondo momento un altro giovane vestito di nero, ha fatto la stessa cosa.





I militari canturini (in collaborazione con il NOR - Aliquota Operativa e la polizia Locale) si sono mossi immediatamente e hanno trovato vari elementi che permettevano di risalire all'identificazione dei due minori, autori del gesto.

Ieri sabato 6 gennaio la perquisizione in casa di uno dei due 14enni ha permesso di trovare la pistola. Si trattava di una scacciacani priva del tappo rosso, di marca Bruni, modello 92 che è una fedele riproduzione della Beretta 92 FS, la stessa in dotazione alla polizia. L'arma era stata acquistata su un noto sito internet. I due minorenni sono stati denunciati per porto d'armi e oggetti atti a offendere e accensioni ed esplosioni pericolose.