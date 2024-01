Follia a Cantú: a Capodanno hanno sparato con la pistola in piazza

Notte di Capodanno movimentata e pericolosa a Cantú, nella zona di piazza Garibaldi davanti al sagrato della Basilica di San Paolo. Durante la serata qualcuno, non ancora identificato, ha sparato non botti e petardi ma con la pistola. I carabinieri sono al lavoro per individuare i responsabili e l'indagine è in corso. Le immagini girano sui social e il responsabile potrebbe essere un giovane, forse minorenne, appartenente a una baby gang. Dal video si vede un ragazzo con felpa e cappuccio grigi impugnare e alzare la pistola al cielo e sparare. Con lui altri giovani e in un secondo momento si vede un'altra persona, ma vestita di nero, fare la stessa cosa. Le immagini sono al vaglio dei carabinieri di Cantù. Potrebbe trattarsi di una baby gang che gira in zona.

Molti i dubbi e le dinamiche da ricostruire dai carabinieri, guidati dal maggiore Christian Tapparo. Come prima cosa va accertato che le pistole usate fossero vere anche se nel filmato sembrano proprio autentiche e comunque prive del tappino rosso.