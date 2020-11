Città più sicure: a Cantù, Cucciago e Capiago controlli straordinari fino al 13 dicembre

Arriva un piano di controllo straordinario del territorio che dal prossimo 16 novembre e fino al 13 dicembre interesserà i Comuni di Cantù, Cucciago e Capiago Intimiano.

È un accordo di collaborazione per la realizzazione di interventi di sicurezza urbana sottoscritto con Regione Lombardia e per cui si è ottenuto un finanziamento di 4.880,00 euro.

L’attività si muoverà lungo tre direttrici:

- Turni serali fino a mezzanotte per tutti i gironi della settimana con numero unico della centrale operativa (cfr. 031/717.717), vedrà l’impiego di uno o due equipaggi del nucleo radiomobile che si occuperanno oltre che del pattugliamento di polizia stradale,

della verifica del rispetto delle norme anti-contagio, del monitoraggio della legittimità degli spostamenti. Si ricorda che ad oggi i giorni coperti dal servizio serale sono quattro (mercoledì – sabato);

- La pianificazione durante il giorno di servizi mirati nelle aree a rischio assembramento, ovvero controlli di Polizia amministrativa delle attività aperte in deroga alle limitazioni



- ll supporto alle azioni delle Forze di Polizia all’interno del sistema a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con una più stretta dipendenza funzionale ed operativa dall’Autorità Provinciale di pubblica sicurezza;

Si precisa che per il Comune di Cucciago le prestazioni aggiuntive accompagnano quelle ordinarie, già avviate a seguito della sottoscrizione della convenzione per le gestione associata della funzione di polizia locale dello scorso 16 luglio, per il Comune di Capiago Intimiano rappresentano un’anticipazione e contestuale sperimentazione di quanto potrebbe accadere dal prossimo 01

gennaio, stante la volontà già manifestata dall’Amministrazione di entrare a far parte del Corpo di Polizia Locale Intercomunale.

I commenti dei primi cittadini di Cantù, Cucciago e Capiago

Il Sindaco di Cantù, Alice Galbiati, dichiara: «Da mesi la nostra Polizia Locale sta producendo sforzi encomiabili per garantire una presenza assidua sul nostro territorio. Bene il finanziamento regionale e ottimo il progetto elaborato dal Comandante Aiello, che permette d’implementare da subito l’intesa siglata con il Comune di Cucciago e sperimentare la sua estensione al Comune di

Capiago Intimiano».

Il Sindaco di Cucciago, Claudio Meroni, aggiunge: «In questo momento particolarmente delicato, la convenzione di Polizia Intercomunale permette di offrire un ulteriore servizio specialistico sul nostro territorio. Ringrazio il Sindaco Galbiati e il Comandante Aiello per questa importante opportunità».

Il Sindaco di Capiago Intimiano, Emanuele Cappelletti, conferma; «Non posso nascondere la grandissima soddisfazione per l'adesione del nostro Comune a questo progetto che per noi arriva in un momento di fortissima criticità in materia di Polizia Locale, quindi sarà un aiuto essenziale per

vigilare il territorio...».