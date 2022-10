Controlli anti droga nei locali pubblici e sulle strade: unità cinofile in azione nella Bassa Comasca

I carabinieri di Cantù nel corso degli ultimi giorni ed in particolare nello scorso weekend, hanno effettuato un controllo del territorio per prevenire e contrastare lo spaccio di droga e l'abuso di alcol. I militari si sono concentrati in particolar modo nei comuni di di Mozzate, Turate e Carimate,

Impiagati gli uomini delle stazioni di Mozzate e Turate e anche la Radiomobile di Cantù, con il supporto del personale del Nucleo Cinofili Carabinieri di Casatenovo.

I controlli hanno visto l’impiego anche di una moderna stazione mobile di recente assegnazione.

Sono stati controllati molti locali pubblici e sulle principali arterie stradali sono stati messi dei posti di blocco. Sono 67 le persone controllate. Tre sono state segnalate perché in possesso di piccole quantità di sostanze stupefacenti. Due sono state invece denunciate all'autorità giudiziaria per aver guidato l'auto dopo aver bevuto. Una è stata denunciata perché trovata in possesso di un coltello.

Le sostanze stupefacenti rinvenute, del tipo cocaina hashish e marijuana, sono state pari a 14 grammi circa in totale.

Nelle prossime settimane i controlli proseguiranno con la medesima intensità.