Massiccio intervento dei carabinieri a Lambrugo: ore contate per il supermarket della droga

Le segnalazioni dei cittadini di Lambrugo non sono rimaste inascoltate. Oggi 10 ottobre 2022 è in corso un massiccio intervento dei carabinieri e della Locale proprio davanti all'ingresso del supermarket della droga, nella zona che in tanti avevano testimoniato essere frequentata da spacciatori di droga e consumatori, sulla statale Briantea (SS 342), subito dopo la curva, in direzione Lurago d'Erba. Una situazione al limite per una città stanca di episodi di degrado, di persone che camminano per il paese presumibilmente in stato confusionale e che domandano soldi, a volte citofonando nelle case. Un disagio che ha fatto sì che un gruppo di cittadini, coordinati da Michele Catalano, si sia impegnato in una raccolta firme per cercare di arginare il fenomeno dello spaccio nei dintorni del paese e per essere collaborativi con le forze dell'ordine. Le firme raccolte, oltre 300, sono state consegnate il 30 settembre alle 10.35 al Comando dei Carabinieri di Lurago D'Erba.

Le forze dell'ordine non hanno disatteso le aspettative dei lambrughesi e, ad onor di vero, già da molti giorni si percepiva una presenza molto maggiore di controlli e le volanti che giravano nei dintorni del paese non sono passate inosservate. Oggi il controllo messo in atto dai carabinieri è massiccio e si spera porti ad una risoluzione del problema del supermercato della droga, che stava piano piano "invadendo" la città di Lambrugo.

In particolare ci informano che sono impiegati i militari del Nor al Comando del Tenente Diego Bonavera e i militari della Stazione di Lurago d'Erba al Comando del Lgt. Mastroianni. I controlli andranno avanti fino a sera. Si attendono aggiornamenti ufficiali. Al momento i militari sono impegnati nello smantellamento dei bivacchi all'interno del bosco, le "capanne" di fortuna da cui gli spacciatori vendevano la droga giorno e notte.