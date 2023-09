Il cane precipita per 30 metri in una forra della Grigna: trovato vivo dopo ore e salvato

Un salvataggio durato ore e che ha tenuto in apprensione il proprietario e tutti i soccorritori che si stavano impegnando per recuperarlo vivo. Intorno alle 10.30 di oggi, domenica 10 settembre, Kim, un setter irlandese in escursione sulla Grigna, è precipitato in una forra che fa parte del Buco del Toro (nella zona del Pialeral) a 30 metri di profondità. I vigili del fuoco, come riportato dai colleghi di LeccoToday, si sono subito messi in azione e la squadra da terra è stata supportata anche dall'elicottero Drago 141 scattato da Malpensa (Varese).

È stata proprio la profondità cui è finito il quadrupede a rendere particolarmente complesso il suo recupero. Gli specialisti del Saf ci hanno messo due ore a raggiungere il punto dove era caduto il cane, calandosi con delle apposite corde. Dopo averlo raggiungo, l’hanno imbragato per riportarlo in superficie. Infine è stao restituirlo al proprietario. L’intervento è terminato intorno alle 14.