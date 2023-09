Sul Cornizzolo per passare una notte sotto le stelle: due giovani circondati dai cinghiali

L'idea era quella di passare una notte sotto le stelle ma per i due giovani le cose sono andate molto diversamente. I ragazzi, di 25 e 30 anni, non avevano previsto che avrebbero potuto incontrare un branco di cinghiali. Intorno alle 2 di notte di domenica 10 settembre le squadre dei pompieri sono quindi state inviate sul Cornizzolo. Secondo quanto appreso, i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) partite da Lecco e da Como per soccorrere due persone - età stimata tra i 25 e i 30 anni - circondate da un gruppo di cinghiali mentre erano all'interno della loro tenda.

Le squadre sono entrate in azione con i mezzi fuoristrada e, una volta allontanati gli ungulati, hanno riportato i malcapitati a valle.