Dramma a Cabiate, morta la bimba di due anni colpita in testa dalla stufetta

Non ce l'ha fatta la piccola di due anni di Cabiate che ieri, intorno alle 18.30, è stata ferita alla testa. La bimba stava giocando in casa (in via Dante) e per sbaglio ha fatto cadere la stufetta che le si è rovesciata addosso. Come riportato su Areu, sono prontamente intervenuti subito i soccorsi, che avrebbero tentato di rianimarla sul posto per poi portarla, con l'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Purtroppo anche qui non c'è stato nulla da fare, nonostante tutti i tentavtivi dei medici di salvare la piccola vita, la bimba di due anni è morta.

Indagano i carabinieri

Sul tragico incidente domestico indagano i carabinieri per ricostruirne le dinamiche.