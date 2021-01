Cabiate, bimba di 2 anni colpita alla testa da una stufetta: è grave

Momenti drammatici in un'abitazione di Cabiate dove una bimba di quasi 2 anni è stata ferita alla testa da una piccola stufa. E' accaduto intorno alle ore 18.30 in via Dante Alighieri. Sembra che la piccola stesse giocando in casa e per sbaglio abbia fatto cadere la stufetta che l'ha colpita alla testa. Il trauma cranico le avrebbe provocato un arresto cardiocircolatorio. E' stato allertato subito il 118 dai famigliari e la bambina è stata trasportata in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Bergamo.