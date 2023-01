Blitz nel capannone della droga a Monguzzo: oltre 3000 piante di marijuana e pusher armati

I carabinieri della compagnia di Seregno alle prime luci dell'alba di ieri 20 gennaio 2023 si sono presentati in abiti borghesi davanti all'ingresso di un capannone a Monguzzo, lungo la Statale 36. La segnalazione parlava della presenza di un opificio clandestino con lavoratori in nero. Dopo aver forzato la porta, sono entrati e si sono trovati davanti una serra immensa, con 1.300 piante di canapa indiana. Una piccola foresta da cui potevano essere ricavati circa 200 kg di marijuana per un valore complessivo, una volta immessa sul mercato al dettaglio, di 1.4 milioni di euro circa. Oltre alle migliaia di piante in inflorescenza era già stata avviata un'altra coltivazione di ulteriori1.700 piante che, non appena raccolta la fioritura delle prime, ne avrebbe preso il posto nelle serre.

All’interno dell'edificio, i militari hanno anche colto due uomini di nazionalità albanese di 25 e 36, entrambi incensurati, che dimoravano in una dependance di fortuna armati di una pistola clandestina assemblata (priva di matricola) con canna filettata, silenziatore e relativo caricatore. Gli stessi, nei confronti dei quali sussistono gravi e concordanti indizi di reità in merito all’attività scoperto, sono stati arrestati per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti e per detenzione di armi clandestine.



Il capannone, allestito di tutto punto per la coltivazione ad alta intensità di canapa indiana illegale con tanto di 40 ventilatori e 100 lampade riscaldanti e grossi condizionatori industriali, è stato posto sotto sequestro.Terminate le formalità di rito, i due indagati sono stati portati al Bassone, a disposizione dell’autorità giudiziaria di Como, in attesa della convalida dell’arresto.