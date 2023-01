La gigantesca serra di marijuana a Monguzzo: il video

Oltre 1.300 piante di marijuana più altre 1.700 vasi già seminati e pronti a dare vita ad altrettante piantine. E' quanto scoperto dai carabinieri di Seregno nel blitz effettuato in un capannone di Monguzzo. Oltre alla mega piantagione i militari hanno scoperto e arrestato due uomini albanesi che dimoravano all'interno. I due avevano una pistola clandestina. La serra era munita di tutta l'attrezzatura per coltivare la canapa indiana e produrre la marijuana che sul mercato illegale avrebbe fruttato 1,4 milioni di euro. Tutti i dettagli in questo articolo.