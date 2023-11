Cade all'interno del vagone: soccorsa donna di 92 anni. Treno fermo a Fino Mornasco

Una giornata nera per quanto riguarda i treni da Como a Milano. Dopo la tragedia di questa mattina martedì 28 novembre intorno alle 7 sul treno da Asso a Milano a causa di un uomo di 38 anni travolto dal treno, ancora ritardi dovuti a un incidente avvenuto questa volta all'interno del vagone. Il treno partito da Como intorno alle 15.20 stava rallentando per fermarsi alla stazione di Fino Mornasco dove la signora di 92 anni doveva scendere e per cui si era portata verso l'uscita.

Mentre il convoglio stava frenando l'anziana è caduta malamente. I soccorsi si sono attivati immediatamente e l'ambulanza del 118 è entrata nel vagone per soccorrere la donna e portarla all'ospedale. Secondo alcuni testimoni in loco la signora era sordo muta e viaggiava sola.

L'operazione ha richiesto oltre mezz'ora e per questo motivo i treni hanno subito un ritardo, poi recuperato con le corse successive. La 92enne è stata portata all'ospedale di Cantù.