Dramma della solitudine: anziana trovata morta in casa dopo settimane

Una donna di 80 anni è stata ritrovata priva di vita nella sua casa, una villetta di Rovellasca. La morte sarebbe avvenuta per cause naturali. I vigili del fuoco erano stati chiamati da alcuni vicini preoccupati per i rami che dalla villetta arrivavano nei loro giardini e non riuscendo a contattare l'anziana hanno infine chiesto l'intervento dei pompieri. I segnali che qualcosa non andasse c'erano tutti: in primis la posta che si accumulava nella sua casella e che non veniva ritirata da giorni. La donna sarebbe morta da circa due settimane e probabilmente se alcuni alberi pericolanti non avessero attirato l'attenzione non si sarebbe ancora trovato il suo corpo. Sul posto nel pomeriggio di ieri 27 novembre, i vigili del fuoco la polizia Locale e i carabinieri e la Croce Azzurra.

Una vicenda analoga avvenne anche a Como nel febbraio 2022 quando venne trovato il corpo senza vita di Marinella Beretta.

ll ritrovamento del cadavere avvenne a causa del vento forte che in quei giorni si abbatteva su Como. Alcuni vicini avevano chiamato i vigili del fuoco perchè a causa delle raffiche intense i rami del giardino della signora sembravano pericolanti. In realtà tutto il giardino era poco curato.

La pensionata nel 2019, prima del suo decesso, aveva venduto la casa a uno svizzero mantenendone l'usufrutto. L'uomo aveva continuato a versarle il dovuto e se il vento non avesse soffiato forte probabilmente nessuno si sarebbe accorto che Marinella era morta. I vicini pensavano che si fosse trasferita altrove.