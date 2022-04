L'atto di generosità di Ambra, la postina morta nell'incidente: ha donato gli organi

La sua generosità era evidente nei suoi occhi luccicanti e profondi. Anche nella morte la dolce e giovane Ambra Sala Tenna, la postina morta a causa di un incidente avvenuto giovedì a Mariano Comense, è stata generosa. Il suo è stato forse il più grande gesto di bontà che una persona possa compiere. Ha fatto della sua morte l'inizio di una nuova vita per altre persone. Infatti, come lei stessa aveva già deciso in vita, i suoi organi sono stati donati ad altre persone che grazie a questo gesto potranno continuare a vivere.