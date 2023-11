Danni del maltempo: albero cade e danneggia cavi elettrici in Valfresca

Il maltempo sta continuando a flagellare il territorio lariano provocando danni in diverse aree della provincia. Sono diverse le strade chiuse a causa di frane, allagamenti e alberi caduti. E' il caso per esempio della Sp 43 a Molina di Faggeto e di via XXVII Maggio a Como, conosciuta come Valfresca. Qui nella mattina del 3 novembre 2023 un albero è caduto sbarrando la strada e abbattendosi su alcuni cavi elettrici che sono rimasti danneggiati. I vigili del fuoco stanno operando per rimuovere la grossa pianta caduta e mettere in sicurezza la strada mentre i tecnici di Enel stanno provvedendo a verificare l'entità del danno e a mettere in sicurezza la rete elettrica.

I vigili del fuoco hanno operato anche a Cadorago, dove una pianta caduta da un terreno privato ha bloccato la Sp 26 tra Cadorago e Bulgorello. Nella prima mattina la styrada era già stata riaperta. Anche la Sp 44 a Pian del Tivano nella notte è stata chiusa per allagamento, poi risolto dopo poche ore.