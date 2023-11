Frana nella notte a Faggeto Lario: strada interrotta in località Molina

Nottata impegnativa per i vigili del fuoco del comando provinciale di Como, chiamati a intervenire in diverse zone del territorio a seguito dei danni causati dal maltempo. In particolare i pompieri sono stati impegnati nel mettere in sicurezza un tratto della strada provinciale di Faggeto Lario. Infatti, nella notte tra il 2 e il 3 novembre in località Molina di Faggeto si è abbattuta una frana causata dal crollo di un muro di contenimento di un'abitazione. I detrati hanno completamente bloccato la strada ma non si sono registrati feriti. I vigili del fuoco in mattinata erano ancora presenti sul posto impegnati nella messa in sicurezza dell'area.

