Como, denunciati due uomini per l'aggressione a colpi di bottiglia in piazza San Rocco

Due cittadini somali, irregolari su suolo italiano, sono stati fermati e poi denunciati a piede libero dai carabinieri della compagnia di Como per l'aggressione e la rapina ai danni di un connazionale di 27 anni. L'aggressione è avvenuta la sera del 28 dicembre 2020 in piazza San Rocco, zona di Como già più volta salita alle cronache cittadine e nazionali per episodi di violenza, come il teribile omicidio del prete don Roberto Malgesini.

I due somali individuati dai militari hanno 22 e 35 anni. Sarebbero stati loro a sottrarre con la forza il telefono cellulare al loro connazionale e per rubarglielo lo avrebbero ferito con una bottigliata alla testa. La vittima era stata trasportata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo.