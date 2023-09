L'addio di Clooney a Lago di Como: ma quanto vale davvero Villa Oleandra?

George Clooney lascia Villa Oleandra sul lago di Como, ormai è una certezza dopo settimane di rumors. In quella che era la sua Laglio, il popolare attore ha forse trascorso la sua ultima estate lo scorso agosto. Dopo molti anni in vacanza sul Lario, che grazie all'arrivo della star americana ha decisamente conosciuto una nuova fortunata stagione, Clooney e sua moglie Amal alla fine hanno deciso che era arrivato il tempo di lasciare la loro preziosa dimora lariana. Anche se all'inizio si era parlato di affitto per eventi di lusso, presto Villa Oleandra avrà un nuovo ricco proprietario. Ricchissimo, perché il suo valore è decisamente aumentato di anno in anno.

Quanto vale Villa Oleandra?

Voci basate anche sulle cifre da capogiro spese per acquistare altri immobili sula lago di Como, fanno ipotizzare che Villa Oleandra ora possa valere anche dieci volte di più di quanto la pagò George Clooney 20 anni fa: se i calcoli sono esatti, stiamo parlando di 100 milioni di euro. Cifre che certo tengono conto di tutti i lavori eseguiti in questi anni sulla proprietà dall'attore originario di Lexington, Kentucky

La storia di Villa Oleandra

Incastonata tra il verde delle montagne e il blu del lago, Villa Oleandra venne costruita nel 1720 su un’area probabilmente già abitata ai tempi dei romani. ll complesso attuale risale al 1834, quando la famiglia Stoppani accorpò diversi edifici per creare un’unica, sontuosa abitazione che poi passò alla famiglia Antogini e, quindi, ad altri proprietari fino a John Heinz, l’inventore del Ketchup, che la vendette a George Clooney nel 2002 per 10 milioni di euro. Ma è tutto il lago di Como ad essere andato letteralmente alle stelle. Insomma il brand "Lake Como" è il nuovo indiscussi paradiso del lusso. Anche se la fuga di Clooney potrebbe aprire nuovi inaspettati scenari.