La villa liberty sul lago di Como che il comune di Milano vuole vendere e nessuno compra

Come anticipato da Massimiliano Melley su MilanoToday, è andata ancora una volta deserta l'asta del Comune di Milano per aggiudicare la villa liberty vicina al Lago di Como, di sua proprietà, nel territorio di Cerano d'Intelvi. Venerdì 23 febbraio si è svolta la seduta pubblica dell'asta organizzata da Palazzo Marino per aggiudicare vari lotti, tra cui la villa, ma sono arrivate solo due offerte per altri lotti.

In particolare, per 155mila euro è stata aggiudicata un'area di via Valla (zona Vigentino), aggiudicata dalla società che attualmente in uso un passaggio carrabile, la Colliers Global Investor Sgr, e per 66mila euro è stata aggiudicata un'area in via Console Marcello a due privati cittadini. Nessun'altra offerta: deserti dunque i lotti che riguardavano, tra gli altri, l'ex colonia di Cesenatico (quella con base d'asta più alta: oltre 3 milioni e 400mila euro) e la palazzina del lavoro ex Atm a Trezzo sull'Adda. Anche in questi casi si tratta di edifici più volte messi all'asta.